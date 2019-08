Produktrückruf wegen falscher Allergene bei Hofer: "Zurück zum Ursprung Bio-Vegane Aufstriche 150"

Aktuell wird das Produkt "Zurück zum Ursprung Bio-Vegane Austriche 150" zurückgerufen. Betroffen sind die Sorten Grünkern-Kürbiskern und Gemüse, weil Allergene falsch deklariert wurden.

Der Diskonter Hofer und sein Lieferant Wojnar's Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH rufen das Produkt "Zurück zum Ursprung Bio-Vegane Aufstriche 150 g" in den Sorten Grünkern-Kürbiskern und Gemüse zurück, weil Allergene falsch deklariert wurden. Betroffen sind alle Aufstriche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26. August 2019, hieß es am Freitag in einer Aussendung.