Produktrückruf von "denn´s Biomarkt Bolognese vom Junghahn"

Das Produkt "denn´s Biomarkt Bolognese vom Junghahn" muss zurückgerufen werden. Grund dafür ist, dass sich wegen nicht ausreichender Erhitzung Mikroorganismen bilden können.

Die dennree Naturkost GmbH hat “denn’s Biomarkt Bolognese vom Junghahn, 350 g” zurückgerufen. Betroffen sind Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.11.2020. Die Charge sei möglicherweise bei der Produktion nicht ausreichend erhitzt worden. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit. Die Ware ist ausschließlich bei denn’s Biomarkt in Österreich erhältlich.