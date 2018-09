Produktrückruf für Kinderartikel: T-Shirt und Roller können gefährlich werden

Erneut gibt es eine Produktrückruf bei Primark, der vor allem Kleinkinder und Säuglinge betrifft. Auch Fischer Sports GmbH muss einen Rückruf von Skating Roller starten, da diese Rissbildungen aufzeigen.

Erneut ist ein Kinder-T-Shirt von Primark zurückgerufen worden, weil sich beim Waschen aufgedruckte Folien lösen können. Da diese von Säuglingen und Kleinkindern verschluckt werden können, wurde vor dem “Coolest Kid Ever”- und dem “Epic Little Dude”-Leiberl am Mittwoch gewarnt. Betroffen sind die Artikel mit den Seriennummern 81489 und 50623. Sie können im Geschäft zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet, berichtete Primark.

Gleiches gilt für die Skating Roller, die im März 2017 von der Fischer Sports GmbH ausgeliefert wurden. Nach häufiger Verwendung kann es zu Rissbildungen an der Aluminiumfelge des Rades kommen, ließ das Unternehmen wissen. Der Zulieferer habe Fischer darüber informiert. Die Felgen einiger Räder können in den Materialeigenschaften der Aluminiumlegierung von der ursprünglich verwendeten und von Fischer freigegebenen Legierung abweichen. Diese Abweichung hat zur Folge, dass das Material spröder ist.

Skating Roller können Rissbildungen aufweisen und zu Verletzungen führen

Wenn ein Riss am Rad entstanden ist, ist die Belastung nicht mehr symmetrisch und es ist wahrscheinlich, dass sich bei anhaltender Belastung weitere Risse bilden, so Fischer. Das kann zum kompletten Bruch der Felge führen. Betroffen sind Modelle mit dem Skating Rad in der Dimension 100/24.