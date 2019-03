Produktrückruf bei dm: Schimmelpilz im babylove-Obstbrei

Der Drogeriemarkt dm muss vier Sorten Obstbrei der Marke babylove zurückrufen, da diese möglicherweise erhöhte Aflatoxin-Gehalte enthalten.

Der Drogeriemarkt dm hat am Freitag vier Sorten Obstbrei der Marke babylove zurückgerufen. In den Produkten könnten nach Kontrollen des Unternehmens erhöhte Aflatoxin-Gehalte nicht ausgeschlossen werden. Diese Stoffe können die Gesundheit beeinträchtigen, wenn sie über längeren Zeitraum aufgenommen werden.Die Produkte sollten nicht konsumiert, sondern in die dm-Filialen zurückgebracht werden.