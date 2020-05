70 Feuerwehrleute rückten bei dem Brand in Wiener Neudorf aus.

Produktionshalle in Wiener Neudorf fing Feuer

Bei einem Brand in einem Industriebetrieb in Wiener Neudorf waren heute Früh drei Feuerwehren mit mehr als 70 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Das Feuer war in einer Produktionshalle ausgebrochen.

In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist es Freitagfrüh zu einem Brand in einer Produktionshalle im Industriezentrum NÖ Süd gekommen. Das Feuer habe sich von einer Produktionsmaschine über Abgasrohre bis zum Dach der Halle ausgebreitet, berichtete die Feuerwehr Wiener Neudorf. Drei Feuerwehren standen mit über 70 Mitgliedern im Einsatz.

"Brand aus" kurz nach 7 Uhr

Die Einsatzkräfte seien um 5.30 Uhr alarmiert worden, die automatische Brandmeldeanlage habe das Feuer erkannt, so die Feuerwehr. Durch einen umfassenden Löschangriff von innen und außen habe man die Lage rasch unter Kontrolle gebracht. Um den Brand vollständig bekämpfen zu können, mussten Verkleidungen der Anlage abgebaut und aufgeschnitten werden. Kurz nach 7.00 Uhr konnten die Feuerwehren aus Wiener Neudorf, Mödling und Brunn am Gebirge "Brand aus" melden.