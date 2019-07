Probleme mit Kabinendruck: Notsinkflug einer AUA-Maschine

Auf dem Flug von Wien nach Manchester musste eine AUA-Maschine am Sonntag einen beschleunigten Notsinkflug durchfürhen. Laut Passagierangaben wurden diese nicht darüber informiert, was passierte.

Eine AUA-Maschine hat am Sonntag auf dem Flug von Wien nach Manchester einen beschleunigten Notsinkflug durchführen müssen. Einen entsprechenden Bericht des "Aviation Herald" bestätigte ein AUA-Sprecherin gegenüber der APA. Die 110 Passagiere und fünf Crew-Mitglieder konnten demnach das Flugzeug auf normalem Weg verlassen.

Flug von Wien nach Manchester: Flieger konnte unbeschadet landen

Rund 230 Kilometer südlich von Manchester erhielten die Piloten eine Anzeige, dass es Probleme mit dem Kabinendruck geben könnte. Daraufhin leiteten die Piloten der Embraer E195 - "wie in diesem Fall vorgesehen" - aus einer Höhe von 34.000 Fuß (rund zehn Kilometer) einen beschleunigten Notsinkflug ein. 15 Minuten später landete der Flieger unbeschadet am Flughafen in Manchester.