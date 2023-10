Probleme am Eis: Capitals-Halle ab Dienstag wieder bespielbar

Nach einem technischen Defekt bei der Eiskühlung wurde das Eishockey ICE-Liga-Spiels gegen RB Salzburg am Sonntag abgebrochen. Die Halle soll aber ab Dienstag wieder bespielbar sein.

Der Schaden - eine Steckverbindung der Kühlschläuche war kaputt - wurde noch am Abend behoben. Durch das schnelle Eingreifen der Eismeister in der Steffl-Arena konnte ein Großteil der Eisfläche gerettet werden. Am Dienstag soll die Halle wieder bespielbar sein.