Problem mit Hundekot: Baden bei Wien will DNA-Tests

Baden bei Wien hat mit nicht beseitigtem Hundekot zu kämpfen. Nun wird über DNA-Tests bei Hunden nachgedacht, um die Übeltäter mittels Datenbank ausfindig machen zu können.

Mögliche DNA-Tests für Hunde in Baden bei Wien

Immer wieder fänden sich an öffentlichen Orten Exkremente, "die von Hundeführerinnen und Hundeführern nicht beseitigt wurden. Diese Verunreinigungen belästigen nicht nur Auge und Nase, sondern stellen auch ein hygienisches Risiko dar", betonten die Stadtverantwortlichen am Freitag. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass Hundehalter ihre Vierbeiner DNA-Tests zu unterziehen haben. Das DNA-Profil soll dann in einer zentralen Datenbank gespeichert werden.