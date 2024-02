Zwei Probeführerscheinbesitzer beim Rasen in NÖ erwischt

Zwei Probeführerscheinbesitzer sind in Niederösterreich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ertappt worden.

Ein 21-Jähriger hängte am Sonntag in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) eine Zivilstreife trotz Nachfahrt mit 175 anstatt der erlaubten 100 km/h ab. Im Ortsgebiet wurde der Lenker angehalten. Der Pkw war laut Aussendung nicht zum Verkehr zugelassen. Mit 180 km/h wurde ein 20-Jähriger in einer 100er-Zone auf der A21 bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) gemessen.