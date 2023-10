Probe-Alarm: 99,37 Prozent der Sirenen in Österreich funktionierten

Am Samstag haben fast alle Sirenen beim bundesweiten jährlichen Zivilschutz-Probealarm funktioniert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es etwas mehr Ausfälle.

Von den insgesamt 8.311 Sirenen in ganz Österreich haben 8.259 Sirenen einwandfrei funktioniert, das entspricht 99,37 Prozent, wie das Innenministerium in einer Aussendung bekannt gab. 2022 machten 36 Ausfälle 0,43 Prozent aus. Diesmal waren es 52 Sirenen und 0,63 Prozent.

Nur eine Sirene funktionierte bei Probe-Alarm in Wien nicht

In Oberösterreich (1.430) und Vorarlberg (230) funktionierten alle Sirenen ohne Ausnahme einwandfrei. Im Burgenland (325) gab es wie in Wien (180) je nur einen Ausfall, in Salzburg bei 516 Sirenen zwei Ausfälle. Tirol verzeichnete fünf Ausfälle bei 1.025 Sirenen. In Kärnten funktionierten acht von 877 Sirenen nicht, in der Steiermark heulten 16 von 1.278 Sirenen nicht. Und Niederösterreich meldete 19 Ausfälle bei 2.450 Sirenen.