Pro-Palästina-Demo in Wien: Polizei laut Karner gut vorbereitet

Vor einer pro-palästinensischen Demonstration in Wien Mittwochabend sieht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Polizei gut vorbereitet.

Karner: Wiener Polizei sei "sehr erprobt"

Gerade die Wiener Polizei sei "sehr erprobt, sehr sensibel und höchst konsequent", betonte der Innenminister. Es gelte, jede Anmeldung für eine Kundgebung einzeln zu beurteilen. Das Versammlungsrecht sei nämlich "in einer wehrhaften freien Demokratie eines der höchsten Güter", so Karner. Ähnlich argumentierte auch Zadic, die den palästinensischen Terror explizit verurteilte. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, dass man nicht so einfach aufgeben dürfe. Zudem erinnerte die Justizministerin daran, dass Symbole der Terrororganisation Hamas in Österreich verboten sind.