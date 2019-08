Private Hauptmieten stiegen seit 2008 um fast 40 Prozent

Die Mieten in privaten Wohnungen stiegen in den letzten zehn Jahren im Schnitt um knapp 40 Prozent. Nimmt man Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen dazu, wurden die Mieten um 35 Prozent teurer.

Die Hauptmietzinse bei privaten Neuvermietungen sind von 2008 bis 2018 österreichweit um 39 Prozent gestiegen. Nimmt man alle Bruttomieten bei privaten Neuverträgen zusammen, so gab es einen Anstieg um 35 Prozent. Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum hingegen nur 19 Prozent, kritisiert die Arbeiterkammer in einer Aussendung am Montag.