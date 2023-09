Prinz Harry wurde 39: Feier in Düsseldorf

Am Freitag hat Prinz Harry seinen 39. Geburtstag in Düsseldorf gefeiert. Zur Feier des Tages sangen ihm die Zuschauer bei den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten ein Ständchen.

Zusammen mit seiner Frau Meghan sah sich Harry Sitzvolleyball an und machte einen gut gelaunten Eindruck.

Am Vorabend hatte der Sohn des britischen Königs Charles der Düsseldorfer Altstadt einen Besuch abgestattet. In einer typischen Traditionsbrauerei tranken die drei Jahre ältere Meghan und er nicht nur Altbier und Wein, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken.

Harry und Meghan seien völlig unangekündigt in der Brauerei "Im Goldenen Kessel" aufgetaucht, sagte eine Sprecherin der Brauerei am Freitag. Sie hätten auch keinen Tisch vorbestellt. "Die waren auf einmal da." Das Paar habe mitten in der Brauerei gesessen.