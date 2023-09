Prinz Harry verabschiedete sich bei Invictus Games

Zum Abschluss der von ihm gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten hat sich Prinz Harry bei Deutschland bedankt.

Auf Deutsch sagte er am Samstagabend während der Abschluss-Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena: "Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele." Harrys Frau Meghan saß im Publikum und mied die Bühne. Es war das erste Mal, dass die Spiele in Deutschland stattfanden.