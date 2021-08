Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs in New York angeklagt

Schwere Vorwürfe gegen den britischen Prinz Andrew (61): Er soll eine Frau als Minderjährige missbraucht haben. Nach US-Medienberichten hat das Opfer nun bei einem Gericht in New York Klage eingereicht.

Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

Prinz Andrew in Skandal um Jeffrey Epstein verwickelt

Prinz Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, will er nichts mitbekommen haben.