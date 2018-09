Prince-Tributkonzert in der Wiener Stadthalle

Obwohl Prince schon seit etwa 2 Jahren tot ist, wird er am 4. Dezember in der Wiener Stadthalle bei einem Tribut-Konzert wieder zum Leben erweckt.

Erst kürzlich ist ein Album mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen von Prince erschienen, bereits im Dezember steht für Fans des Ausnahmekünstlers der nächste Feiertag an: Mit “4U: A Symphonic Celebration of Prince” kommt eine Orchesterproduktion mit den Hits des 2016 verstorbenen Popstars in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf für das Konzert am 4. Dezember startet am Freitag.