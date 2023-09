Pride-Schläger nach Hinweis an Wiener Polizei gefasst

Am 17. Juni kam es am Rande der Wiener Regenbogenparade in der Innenstadt zu einer burtalen Prügel-Attacke auf zwei Frauen. Die Polizei veröffentlichte darauhin Fotos des gesuchten Mannes. Nach einem anonymen Hinweis konnte nun ein 16-Jähriger ausgeforscht werden.

Rund einen Monat nach der Attacke auf die Frauen in der Wiener Innenstadt veröffentlichte die Landespolizeidirektion Wien am 13. Juli ein Foto eines Mannes, der in der Brandstätte in der Innenstadt zwei Frauen mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert hatte. Dabei wurden beide Opfer verletzt, eines davon schwer.

Aufgrund der Berichterstattung und der öffentlichen Fahndung ging ein anonymer Hinweis bei der Wiener Polizei ein, wodurch der mutmaßliche Täter, ein 16-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, ausgeforscht werden konnte.

Der Jugendliche verweigerte laut Polizei bei der Vernehmung die Aussage. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.