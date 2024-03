Presserat-Verfahren zu letzter Pilnacek-SMS eingestellt

Der Presserat hat zwei Verfahren zu Beiträgen über den Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und dessen letzte SMS eingestellt, jedoch Unbehagen geäußert.

Letzte Pilnacek-SMS: Presserat stellt Verfahren trotz Unbehagen ein

Grundsätzlich sei der aufgegriffene Todesfall von öffentlichem Interesse, stellte der Senat 3 in einer Aussendung fest. Auch sei die Presse- und Meinungsfreiheit bei hohen Staatsbediensteten großzügig auszulegen, umso mehr, als auch dienstliches Fehlverhalten im Raum gestanden sei. Der Senat weist jedoch in seiner Entscheidung darauf hin, dass insbesondere wegen einer Nachahmungsgefahr große Zurückhaltung bei Berichterstattung über mögliche Suizide geboten sei. Daher äußert der Presserat sein Unbehagen darüber, dass in der "Seuchenkolumne" indirekt und auf oe24.at direkt aus der mutmaßlich letzten SMS des Verstorbenen zitiert wurde. Da aber die Todesursache nicht restlos geklärt werden konnte, sei es "gerade noch gerechtfertigt", die Hintergründe des Todes genauer zu beleuchten und dafür auch aus der letzten SMS zu zitieren.