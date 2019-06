Pressefoto des Jahres: Alle Gewinner im Überblick

Am Montagabend wurde der Preis für das Pressefoto des Jahres zum 13. Mal vergeben. Wir haben alle Gewinner im Überblick.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich für ein Familienfoto positioniert und drehen der Fotografin hinter ihnen den Rücken zu. Nur die isoliert stehende britische Premierministerin Theresa May blickt zu ihren Amtskollegen und damit auch in Lisi Niesners Kamera. Schlicht "Brexit" nannte Reuters-Fotografin Niesner ihre Aufnahme, die mit dem "Objektiv 2019" prämiert wird.

"Objektiv 2019": Die Gewinner der Kategorien

Niesner siegte mit dem Foto, das beim informellen EU-Gipfel in Salzburg im Herbst 2018 entstand, in der Kategorie Innen- und Außenpolitik sowie - als erste Frau - in der Gesamtwertung.