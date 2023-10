Premiere für Ninja-Meisterschaften in Österreich am 11. November

Erstmals werden am 11. November in Österreich Ninja-Meisterschaften ausgetragen. Der boomende Sport erobert auch hierzulande immer mehr Begeisterte.

Ninja ist 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Teildisziplin des Modernen Fünfkampfes (statt Reiten) vorgesehen, jetzt bekommt der boomende Sport seine ersten österreichischen Meisterschaften in der Allgemeinen und in Nachwuchs-Klassen.