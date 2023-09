Preisexplosion bei Orangensaft: Das steckt dahinter

In den letzten drei Jahren hat sich der Preis für Orangesaft verdreifacht. Hauptgründe dafür sind eine Pflanzenkrankheit und die Auswirkungen von Hurrikans auf die Erntemengen.

Preis für Orangensaft hat sich in drei Jahren verdreifacht

Der Preis für (gefrorenen, konzentrierten) Orangensaft hat sich an der US-Rohstoffbörse in den vergangenen zwölf Monaten fast verdoppelt. Kostete das Pfund im September 2022 noch 1,79 US-Dollar (1,67 Euro), so liegt das 52-Wochen-Hoch nun bei 3,51 US-Dollar.