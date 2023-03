Preise von Wiener Zinshäusern sanken seit Herbst um zehn Prozent

Der Wiener Zinshaus-Markt hat in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres deutlich an Fahrt verloren. Im Gesamtjahr 2022 sei die Zahl der Verkäufe mit 483 Transaktionen um 28 Prozent gefallen, erhob das Makler-Unternehmen Otto Immobilien. Die Preise seien seit Herbst im Schnitt um zehn Prozent gefallen. Im Vergleich zu anderen Anlageklassen sei der Rückgang bei den Wiener Zinshäuser aber geringer ausgefallen.

Besitzer von Zinshäusern hätten wegen der höheren Zinskosten in ihrem Portfolio angefangen einen Teil ihres Bestandes zu verkaufen. "Dadurch ist das Angebot gestiegen, während die Nachfrage einerseits durch die erhöhte Unsicherheit am Markt und anderseits durch die stark gestiegenen Finanzierungskosten gebremst wurde", so Philipp Maisel, zuständig für Zinshäuser bei Otto Immobilien.