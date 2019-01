Preise in Österreich: Lebens- und Putzmittel spürbar teurer geworden

Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer zufolge sind die Preise für Lebensmittel und Putzmittel 2018 spürbar angestiegen.

Besonders stark verteuert haben sich in dem Zeitraum Pommes frites (plus 28 Prozent), Bananen (plus 15 Prozent), Erdäpfel (plus 12 Prozent), Duschgel (plus 32 Prozent), Seife (plus 25 Prozent) und Taschentücher (plus 24 Prozent).