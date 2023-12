Preise für Tanken im November weiter gesunken

Laut der aktuellen Auswertung des ÖAMTC setzte sich im November der Trend fallender Spritpreise fort.

Tanken auch in Nachbarländern Österreichs billiger

Seit August 2023 ist Diesel kontinuierlich teurer als Super, im letzten Monat betrug der Unterschied durchschnittlich zwölf Cent. Insbesondere bei den Dieselpreisen lässt sich weiterhin eine deutliche Abweichung von den Rohölpreisen feststellen - die Kraftstoffsorte ist wesentlich teurer als erwartet. Gemäß den Daten des EU Oil Bulletin ist in den Nachbarländern Österreichs ebenfalls eine Entspannung der Spritpreise zu erkennen. Insbesondere in Italien gibt es noch Raum für weitere Preissenkungen. Im Vergleich zum Oktober sanken die durchschnittlichen Bruttopreise für Diesel um acht Cent und für Super sogar um zehn Cent.

Gut geplante Tankstopps sparen Geld

Was die Preise an Tankstellen auf Autobahnen betrifft, so haben sie sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Kunden zahlten nach wie vor bis zu 2,199 Euro pro Liter für Diesel und 2,149 Euro für Superbenzin. Dies verdeutlicht die Bedeutung von rechtzeitigen und gut geplanten Tankstopps. Die Apps und Webseiten des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Clubs (ÖAMTC) unterstützen bei der Suche nach den günstigsten Tankstellen. Auch der ÖAMTC Routenplaner kann beispielsweise bei einem Skiausflug helfen, indem er günstige Tankstellen entlang der Route anzeigt.