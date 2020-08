Preise der Stadt Wien werden vergeben

Seit 1947 vergibt die Stadt Wien Preise. Heuer gehen diese unter anderem an Hans Raimund, Maja Vukoje und gaupenraub.

Die seit 1947 vergebenen Preise der Stadt Wien gehen heuer u.a. an den Autor Hans Raimund, die bildende Künstlerin Maja Vukoje, den in Caracas geborenen und seit 1988 in Wien lebenden Komponisten Jorge Sanchez-Chiong und die Architekten von "gaupenraub +/-" (Alexander Hagner und Ulrike Schartner). Das Preisgeld beträgt jeweils 10.000 Euro.