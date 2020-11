Preise bei bestellten Fahrten sollen flexibler und kundenfreundlicher werden

Nach der bereits erfolgten Zusammenlegung des Taxi- und Mietwagengewerbes kommt es mit Jahresbeginn 2021 zu Ergänzungen.

Es geht etwa "um eine flexiblere Preisgestaltung bei vorbestellten Fahrten", teilte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach dem Beschluss im Ministerrat am Mittwoch mit. Die jeweiligen Vorteile, die Taxler gegenüber Mietwagen hatten - und umgekehrt - werden weiter harmonisiert. Vor allem sollen die Fahrgäste einen besseren Preis-Überblick haben.

Fahrgäste könnten Fahrten und Kosten teilen

Es handelt sich um einen Handlungsrahmen für die Bundesländer. Sie können bei bestellten Fahrten Ober- und Untergrenzen beim Preis fixieren. "Damit wird einerseits ein schädlicher Preiskampf verhindert und andererseits wissen die Fahrgäste vorab, wie viel ihre Fahrt kosten wird. Außerdem können sich in Zukunft Fahrgäste die Fahrt teilen - und das unabhängig vom Abhol- und Zielort des jeweiligen Fahrgastes", hieß es in einer Aussendung des Ministeriums. Damit werde auch auf die Kritik der Bundeswettbewerbsbehörde an den 2019 beschlossenen Regelungen eingegangen, wurde betont.