Preis für größte Intransparenz geht 2023 an Stadt Wien

Wien gewinnt den Intransparenz-Preis "Mauer des Schweigens" 2023 für die "schikanöse Behandlung" einer Anfrage des Grätzl-Blattes zur Verkehrsstudie im Volkertviertel.

Der Intransparenz-Preis "Mauer des Schweigens" für "besondere Verdienste um die Verweigerung amtlicher Antworten" geht 2023 an Wien. Den ersten Platz verdient die Stadt laut Forum Informationsfreiheit für die "schikanöse Behandlung einer Anfrage des Grätzl-Blattes zu einer Verkehrsstudie im Volkertviertel" - inklusive Inseratenentzug und Strafdrohung an einen Journalisten. Der zweite Preis geht an Vorarlberger Bürgermeister, der dritte an das Burgenland und die Stadt Rust.