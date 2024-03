Präventionsprojekt gegen Gewalt an Schulen ab April wieder in Wien

Die Wiener Rechtsanwaltskammer und die Bildungsdirektion starten wieder ein Präventionsprojekt gegen Gewalt an Schulen. Dieses läuft von April bis Juni.

Bei dem Projekt besuchen Rechtsanwälte Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts und klären sie über Fragen aus dem Strafrecht auf. "Wir wollen vorbeugen statt strafen", sagte Bildungsdirektor Heinrich Himmer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Neuen Mittelschule Koppstraße II in Ottakring.