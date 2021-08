Die Demonstration beginnt am Praterstern und endet am Wiener Heldenplatz.

Praterstern bis Ring: Verkehr heute von Demo in Wien betroffen

Am Sonntag sind nach Angaben des ÖAMTC aufgrund von einer Demonstration ab cirka 14:30 Uhr Verkehrsbehinderungen an verschiedenen Orte in Wien zu erwarten. Dazu zählt der Bereich rund um den Praterstern, der Franz-Josefs-Kai sowie der Ring.

Die Demonstration mit dem Titel "Sichtbarkeit und Erhalt westindischer Kultur" startet am Sonntag, 15. August am Praterstern und führt über die Praterstraße, die Aspernbrückengasse, die Aspernbrücke, die Ringstraße und das Burgtor zum Heldenplatz. Das geht aus einer Presseaussendung des ÖAMTC hervor.

ÖAMTC: Verzögerungen auf Praterstraße möglich

Verzögerungen sind nach Informationen des ÖAMTC rund um den Praterstern und dessen Zufahrten, auf der Praterstraße, dem Franz-Josefs-Kai und dem Ring inklusive dessen Zufahrten möglich. Dazu kommt: "Bei Schönwetter ist der Ausflugsverkehr Richtung Prater erfahrungsgemäß sehr stark."