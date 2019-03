Präparierte Anakonda zieht ins NHM Wien

Drei Monate wurde an der Präparation einer 4,1 Meter langen Anakonda gearbeitet, die ab Samstag in ihrer neuen Vitrine im NHM Wien zu sehen sein wird.

Das Projekt war eines der außergewöhnlicheren, das die Präparatoren des Naturhistorischen Museums Wien in letzter Zeit zu bearbeiten hatten: Eine 4,1 Meter lange Anakonda aus dem Tiergarten Schönbrunn mitsamt ihrer 30 bis 40 Zentimeter großen Jungen. Ab 9. März ist die Riesenschlange im Saal 27 in einer neu gestalteten Vitrine zu sehen.

Anakondas zählen zu den größten Riesenschlangen der Welt. In Südamerika bewohnt diese Art wasserreiche Lebensräume mit dichter Vegetation – vor allem Sümpfe, Stillgewässer und langsam fließende Flüsse. Die Schlange bewegt sich an Land eher träge. Die braun-grüne Anakonda frisst mittelgroße Wirbeltiere, die sie im Wasser angreift, umschlingt und tötet. Diese Riesenschlangenart gilt nicht als gefährdet.

Spezialführungen und Kinderprogramm bei Anakonda-Vitrine

Anakonda, Kroko und Co.

Sa, 9. und So, 10. sowie Sa, 16. und So, 17. März und Sa, 23. und So, 24. März, 14.00 Uhr

Bestaune die Vielfalt der Kriechtiere im Museum und besuche die Anakonda in ihrer neu gestalteten Vitrine.

Für Kinder ab 6 Jahren. Keine Anmeldung erforderlich. Führungskarte: € 4,00 zuzüglich Museumseintritt