Postsparkassen-Gebäude soll an Unis vermietet werden

Der Immobilien-Investor Rene Benko plant, das ehemalige Wiener Postsparkassen-Gebäude künftig an Universitäten zu vermieten.

Dort wo bis vor kurzem BAWAG-Banker in der Wiener Postsparkasse ein und aus gegangen sind, soll bald studiert werden. Der Tiroler Immobilien-Investor Rene Benko will nämlich laut einem Bericht des "Standard" (Donnerstagsausgabe) mit seiner Signa als Eigentümerin des Jugendstilgebäudes an die Bundesimmobiliengesellschaft BIG vermieten - und diese an Universitäten.