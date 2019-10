Post rüstet Lkw-Flotte mit Abbiegeassistenten aus

Die Österreichische Post will ihre gesamte Lkw-Flotte mit Abbiegeassistenten ausrüsten. Die Umrüstung der aktuell 140 Fahrzeuge soll bis spätestens Herbst 2020 abgeschlossen sein.

Schon jetzt hat die Post einen Pilotversuch gestartet und testet sowohl sensorbasierende als auch sensoroptische Systeme, die beispielsweise in Deutschland bereits zugelassen sind. Die Kosten für die Umrüstung betragen dabei 2.000,- bis 4.000.- Euro pro Lkw. Die Europäische Union sieht die verpflichtende Serienausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten ab 2022 in allen neuen Fahrzeugtypen bzw. ab 2024 in allen Neufahrzeugen vor.