Post-Megxit-Interview: Meghans Vater droht mit neuen Enthüllungen in 30 Tagen

Das Interview mit Prinz Harry und seiner Meghan Markle hat für große Aufregung gesorgt - nicht nur im britischen Königshaus. Nun hat sich auch Meghans Vater Thomas zu Wort gemeldet und droht mit neuen Enthüllungen über das ex-royale Paar in 30 Tagen.

"Was ich tun werde, ich gebe der Presse eine Geschichte. Wenn ich in 30 Tagen nichts von ihnen höre, gebe ich der Presse noch eine Geschichte", meinte der 76-Jährige in einem Interview mit "Good Morning Britain".