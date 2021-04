Post-Lockdown: Wiener Volksoper plant vier Premieren bis Saisonende

Die Wiener Volksoper wird ab 19. Mai den post-Lockdown-Spielbetrieb starten - vorausgesetzt auch die Stadt wird die Öffnung der Theater ab diesem Zeitpunkt wieder erlauben.

Kultur-Neustart für Wiener Volksoper

Die Operette läutet im Fall der Fälle jedenfalls die Nachschließzeit ein, wenn Franz von Suppès "Der Teufel auf Erden" in der Regie von Hinrich Horstkotte am 19. Mai Premiere feiert. Auf dem Fuße folgt dann Stephen Sondheims Broadwaymusical "Into the Woods" am 27. Mai, wobei in beiden Stücken Hausherr Robert Meyer eine tragende Rolle übernimmt. Bereits am 30. Mai schlägt dann die Stunde der Jugend, wenn Disneys Dschungelbuch am Vormittag zur Premiere gebracht wird.