Post-Fristen zu Weihnachten 2023: So kommen Pakete und Briefe pünktlich an

2023 fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag. Damit Briefe und Pakete rechtzeitig bis Weihnachten ankommen, sollte heuer daher besonders auf Abgabefristen und Öffnungszeiten der Post geachtet werden.

Pakete und Briefe rechtzeitig vor Deadline aufgeben: Übersicht zu Weihnachten 2023

Post-Öffnungszeiten und Zustelltage vor dem 24. Dezember 2023

Alle Postfilialen in Österreich werden am 23. Dezember zumindest zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet sein. Zustell-Kräfte der Post sind "je nach Region und Bedarf auch an Samstagen im Einsatz. Am Feiertag des 8. Dezembers sowie am Samstag, den 23. Dezember, werden Pakete ganztägig bedarfsweise zugestellt", heißt es von der Österreichischen Post AG zur möglichen Zustellung von Paketen und Briefen am Tag vor Weihnachten. Am 24. Dezember 2023 erfolgen keine Zustellungen.