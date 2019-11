Positive Zwischenbilanz bei Gesundheits-Hotline 1450

Seit Anfang November ist in ganz Österreich die Gesundheits-Hotline 1450 verfügbar. Am Freitag wurde eine erste postive Bilanz gezogen.

Eine erste positive Zwischenbilanz der seit Anfang November in ganz Österreich verfügbaren Gesundheits-Hotline 1450 hat der Hauptverband der Sozialversicherungsträger am Freitag gezogen. Rund 266.000 Anruferinnen und Anrufer haben bisher bei der Hotline in medizinischen Fragen Beratung gesucht, teilte Hauptverbands-Chef Alexander Biach im Rahmen der Bundeszielsteuerungskommission mit.

Gesundheits-Hotline: Bisher 266.000 Anrufe

Biach: "Schnelle Hilfe am Telefon" treffe Punkt

Auch Biach betonte in einer Aussendung: "Der Slogan 'Die schnelle Hilfe am Telefon' trifft es genau auf den Punkt." Die Unterstützung bei der Einschätzung der Dringlichkeit und die Lotsung zum "Best Point of Service" bringe erhebliche Entlastungen für die Versorgungsstrukturen sowohl bei den niedergelassenen Ärzten als auch bei den Spitalsambulanzen. "Nicht jede Erkältung und jeder Insektenbiss muss im Spital behandelt werden - die zielgerichtete Beratung der Hotline entlastet die Ambulanzen und damit auch die Krankenkassen."