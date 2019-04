Positive Reaktionen: Verpflichtender Abbiegeassistent ab 2022

Das Ergebnis der heutigen Abstimmung des Binnenmarktausschusses des Europaparlaments für einen verpflichtenden Abbiegeassistenten bei ab 2020 sorgt für positive Reaktionen.

Sobald das Gesetz endgültig formell beschlossen worden sei – es fehlt noch die Abstimmung im Europäischen Parlament und die Absegnung durch den Rat – gelte eine 30-monatige Frist für die Hersteller. Ende 2021 werden nur mehr Lkw genehmigt, die einen Abbiegeassistenten eingebaut haben. Bis dahin werde es in Österreich “einen Fördertopf in der Höhe von einer Million Euro geben, um all jene Frächter zu unterstützen, die nachträglich Abbiegesysteme in ihre Lkw einbauen wollen”, kündigte Hofer in einer Aussendung an. Durch die heute einstimmig beschlossene Regelung garantiere der Verkehrsminister jedoch eine sofortige verpflichtende Umsetzung innerhalb der Landesgrenzen nach Ablauf der 30-Monats-Frist.