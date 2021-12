portoservice.at möchte Schadenersatzansprüche an Post stellen

Im Rechtsstreit vor dem Kartellgericht zwischen der Österreichischen Post und portoservice.at sowie drei weiteren Versandlogistikern möchte nun portoservice.at Schadenersatzansprüche an die Post stellen.

Post teilte Kenntnisnahme mit

Von der teilstaatlichen, börsennotierten Post hieß es dazu am Mittwoch zur APA: "Wir nehmen eine oberstgerichtliche Entscheidung natürlich zur Kenntnis und werden diese umsetzen." Wobei der Rechtsstreit weitergeht. "Ausstehend ist die Entscheidung über den Missbrauch durch Gewährung von zu niedrigen Vorleistungsentgelten im Geschäftsfeld Briefpost sowie die Möglichkeit für Geschäftskunden, insbesondere durch die Wahl des 'Auslieferortes', frei auszusuchen, ob sie Umsatzsteuer bezahlen oder nicht", so portoservice.at am Mittwoch in einer Aussendung.

Urteil von OGH

In dem rechtskräftigen Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH) als Rekursgericht in Kartellrechtssachen liest sich die Verurteilung vom November so: "Nach dem Markteintritt der Erstantragstellerin in den Markt für Post-Konsolidierungsdienstleistungen im Mai 2015 habe die Antragsgegnerin Maßnahmen ergriffen, um die Erstantragstellerin gezielt zu behindern (...) Der Antragsgegnerin kommt als ehemalige Monopolistin für Postdienstleistungen und Universaldienstbetreiber in weiten Teilen des österreichischen Postsektors, so auch auf dem Markt für die End-to-End-Beförderung von Briefen und persönlich adressierten Massendrucksachen, eine marktbeherrschende Stellung zu. Konsolidierer wie die Erstantragstellerin könnten ihre Leistung erst erbringen, wenn sie auf Leistungen der Antragsgegnerin zugreifen könnten."