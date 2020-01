Porgy & Bess lädt zum 10. Vienna Fingerstyle Festival

Ende Februar feiert das Vienna Fingerstyle Festival sein 10-Jahres-Jubiläum. International bekannte Größen sowie bekannte Publikumslieblinge werden die Besucher wieder mit ihren Gitarrenklängen verzaubern.

Vienna Fingerstyle Festival jährt sich zum 10. Mal

Am Freitagabend eröffnen Jon Gomm (UK), Andrés Godoy (CHL) und Simon Wahl (DE/AT) das Festival. Sowohl der aus England stammende Jon Gomm, als auch der Chilene Andrés Godoy sind zwei arrivierte Vertreter der Fingerstyle Szene . Der gebürtige Bonner Simon Wahl, welcher mittlerweile in Wien wohnt rundet den Freitag mit seinen groovigen Eigenkompostionen und Fingerstyle Arrangements ab und garantiert sowohl für kurzweilige als auch anspruchsvolle Unterhaltung.

Am zweiten Festivaltag ziehen Petteri Sariola (FIN), Ralf Gauck (DE) und Markus Schlesinger (AT) das Publikum in ihren Bann. Der finnische YouTube Star Petteri Sariola und der sympathisch groovende Fingerstyle Bassist Ralf Gaucksind wahre Publikumsmagneten. Die Künstler entlocken ihren Instrumenten einzigartige Gitarren-Sounds, perkussive Töne und groovige Beats und versetzen ihre Zuhörer in Staunen. Lassen Sie sich auf eine musikalische Reise in die Welt der Akustikgitarre entführen und freuen wir uns auf zwei außergewöhnliche Konzertabende.