Pompeo: "Große Freundschaft" trotz Meinungsverschiedenheiten

Trotz Meinungsverschiedenheiten bei mehreren wichtigen Themen haben US-Außenminister Mike Pompeo und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag bei einem Treffen in Wien die "große Freundschaft" zwischen den beiden Ländern gelobt.

Keine Übereinstimmung gebe es etwa bei den Sicherheitsbedenken des Pipeline-Projekts Nord Stream 2, so der US-Außenminister im Schloss Belvedere. "In jeder Freundschaft gibt es Themen, bei denen man nicht zu 100 Prozent übereinstimmt", meinte Schallenberg und verwies ebenfalls auf das Pipeline-Projekt und die von den USA angedrohten weiteren Sanktionen sowie das Thema 5G.

USA als "unverzichtbarer Partner" für Österreich

Dennoch lobte er die USA als "unverzichtbaren Partner", mit dem Österreich den "way of life" und Werte wie Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit und Demokratie teile. "Diese Werte werden global immer mehr herausgefordert, daher müssen wir zusammenstehen, um diese gemeinsamen Werte zu verteidigen", so Schallenberg.