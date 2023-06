Polt, Well-Brüder und Die Toten Hosen spielen gemeinsam in Wien

Am 9. und 10. August machen Gerhard Polt, die Well-Brüder und die Toten Hosen im Rahmen ihrer gemeinsamen Tournee auch für Konzerte in Wien Halt.

Punkrock, Kabarett und Volksmusik der anderen Art: Nach sechsjähriger Pause starten der Satiriker Gerhard Polt und die Well-Brüder aus der gleichnamigen bayerischen Musiker-Familie gemeinsam mit den Toten Hosen eine gemeinsame Tournee, wie das Management der Künstler am Montag mitteilte. Am 9. und 10. August macht man in Wien (Theater im Park am Belvedere) Station.