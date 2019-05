Polizisten bei zwei Einsätzen in Wien bespuckt und verletzt

Gewalt gegen Polizisten vermeldete die Exekutive bei gleich zwei Einsätzen vom Sonntag in der Bundeshauptstadt. Zunächst störte ein Randalierer, der den "Hitlergruß" zeigte und "Heil Hitler" rief, eine nächtliche Amtshandlung in der Innenstadt, wobei mehrere Polizisten verletzt wurden. Später wurden bei einem Einsatz in Ottakring zwei weitere verletzt sowie ein Beamter angespuckt.

Mit einem Passanten außer Rand und Band hatten Wiener Polizisten am Sonntag ihre Mühe: Der Mann mischte sich in der Johannesgasse in der Innenstadt gegen 03:15 Uhr Früh in eine Amtshandlung ein.

“Heil Hitler”-Ruf und “Hitlergruß”: Aggressiver festgenommen Der 32-Jährige schrie herum, rempelte einen Beamten, hob die rechte Hand zum “Hitlergruß” und schrie “Heil Hitler”. Nach seiner Festnahme randalierte er im Polizeianhaltezentrum weiter und verletzte zwei Uniformierte, teilte die Exekutive mit.

Eigentlich waren die Gesetzeshüter in der Nacht wegen eines herumschreienden Mannes im Einsatz. Dieser wurde wegen aggressiven Verhaltens festgenommen. Dabei mischte sich der 32-jährige Fußgänger ein, der mit dem anderen Mann offenbar in keiner Verbindung steht. Die Situation drohte zu eskalieren, die beiden Beamten forderten Verstärkung an.

Festgenommen und angezeigt wurde der Österreicher schließlich wegen tätlichen Angriffs, aggressiven Verhaltens sowie nach dem Verbotsgesetz. Einer der von ihm attackierten Beamten im Anhaltezentrum konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.