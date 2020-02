Polizisten bei Einsätzen in zwei Wiener Bezirken verletzt

Zwei Polizisten wurden am Dienstag bei Einsätzen in Wien-Brigittenau und Wien-Simmering verletzt.

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in der Hellwagstraße in Wien-Brigittenau wurde ein Polizist am 18. Februar gegen 08.10 Uhr von einem aggressiven 20-jährigen Pkw-Lenker durch einen Fußtritt am Bein verletzt.