Polizisten bei Einsätzen in Wien attackiert und verletzt

Nicht unverletzt überstanden zwei Polizisten ihre Einsätze am Samstag und Sonntag in zwei Wiener Gemeindebezirken.

Eine 34-jährige Frau wurde am 27. April in der Gablenzgasse (Wien-Rudolfsheim) gegen 18.00 Uhr von einem Detektiv beim Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum ertappt. Die bulgarische Staatsbürgerin verhielt sich auch gegenüber den hinzugezogenen Polizisten aggressiv, schrie herum, beschimpfte die Anwesenden und weigerte sich, an der Amtshandlung mitzuwirken.