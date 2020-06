Polizist wusste vor Veröffentlichung von Ibiza-Video

Bei einem Treffen mit einem Informanten im Mai 2019 soll ein Kriminalpolizist von der Existenz des Ibiza-Videos erfahren haben, kurz bevor dieses veröffentlicht wurde.

Sein Informant, der wegen eines Drogendelikts angeklagt ist, soll demnach auch behauptet haben, Geschäftspartner des in der Causa Verdächtigen Julian H. gewesen zu sein.

Betroffener arbeitete als Vertrauensperson für Behörden

Die Ermittler in der Ibiza-Affäre hatten im November 2019 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Betroffen waren Personen, die dem "engeren Kreis" des an der Affäre beteiligten H. zuzurechnen sind. Einer von ihnen war jener Mann, der dem Polizisten vom Video erzählt hatte. Er arbeitete als sogenannte Vertrauensperson für die Behörden, soll aber selbst ins Drogenmilieu abgerutscht sein. Eine Beteiligung am Ibiza-Video bestreitet er.