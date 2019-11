Polizist wollte Motocross-Fahrer stoppen: 19-Jähriger überfuhr ihn

Im oberösterreichischen Asten wurde ein Polizist verletzt, als er versuchte, zwei Burschen mit unbeleuchteten Motocross-Rädern anzuhalten.

Beim Versuch, zwei junge Motocross-Lenker in der Breitwiesenstraße in Asten (Bezirk Linz-Land) anzuhalten, ist am Freitag gegen 16.50 Uhr ein Polizist verletzt worden.