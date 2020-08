Polizist spionierte Ex mit Polizeicomputer aus: Urteil

Ein eifersüchtiger Polizist spionierte seine Ex und deren neuen Freund illegalerweise am Polizeicomputer aus. Dafür erhielt der Beamte sieben Monate bedingt wegen Amtsmissbrauchs.

Ein Polizeibeamter, der im Polizeicomputer verbotenerweise die Daten seiner Ex und ihres neuen Partners abgefragt hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht verurteilt worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Philipp Krasa) verhängte über den 54-Jährigen wegen Amtsmissbrauchs sieben Monate auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.

"Verknallter Kerl"

Zwei Dutzend Abfragen am Polizeicomputer

Sein verbotenes Nachschauen - inkriminiert waren knapp zwei Dutzend Abfragen - flog auf, weil er eines Tages seiner Ex SMS schickte. "Jesus wartet auf dich", hieß es in einer. In einer anderen erwähnte er das Geburtsdatum ihres neuen Freundes. Sie hatte ihm das nie verraten, weshalb die Frau den Polizisten wegen vermuteter unzulässiger Recherchen in ihrem Privatleben anzeigte.