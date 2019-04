Polizist im Waldviertel mit Messer attackiert: Keine U-Haft

Nach der Messerattacke auf einen Polizisten in NÖ befindet sich der 42-jährige Verdächtige in vorläufiger Anhaltung.

Der 42-Jährige, der am Dienstag in Waidhofen a. d. Thaya einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, ist seit Mittwochnachmittag in vorläufiger Anhaltung. Untersuchungshaft sei deshalb nicht verhängt worden, weil davon auszugehen sei, dass bei dem Mann eine psychische Erkrankung im Sinne von Paragraf 21 StGB vorliege, erläuterte Franz Hütter, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Krems.