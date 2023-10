Polizeitrick: Drei Betrüger in NÖ gefasst

Seit Oktober 2022 ermittelte die Polizei Niederösterreich zu Polizeitrick-Betrügern. Nun konnten die Beamten drei Verdächtige fassen.

Die Täter handelten immer nach demselben Muster. Sie kontaktierten die Opfer telefonisch und gaben sich als Polizisten aus. Sie täuschten den Opfern vor, dass sie aufgrund vermeintlicher Beweise in naher Zukunft Opfer eines möglichen Einbruchs werden könnten und ihr Vermögen zuhause nicht sicher sei. Daraufhin bot der falsche Polizist an, das gesamte Vermögen vorübergehend sicher aufzubewahren, bis die Gefahr eines Einbruchs vorüber sei. Anschließend erschien ein angeblicher Polizeibeamter direkt an der Wohnadresse der Opfer, um deren Ersparnisse abzuholen.