Polizeipferde in Wien: Standort und Einsatzgebiet weiterhin ungewiss

Die berittene Polizei kommt nur langsam in die Gänge. Während der Probebetrieb von Mai auf Mitte/Ende Juni verschoben wurde, gibt es in Wien auch noch keinen Stall für die Pferde.

Polizeipferde in Wien: Standort weiterhin ungewiss

Ungewiss ist auch der Standort. Noch wurde kein leistbarer Stall in Wien gefunden. Doch auch die Ausbildung brachte einiges an Wirbel mit sich. Beim Training gab es sowohl bei den Pferden als auch bei den Reitern Ausfälle. Geplant ist, dass die Polizisten mit den Pferden künftig Streife reiten, sowie bei Suchaktionen und Fahndungen mithelfen. Bis dahin verweilen die Pferde in Wiener Neustadt. Von dort sollen sie die 60 Kilometer nach Wien gebracht werden. Diese bedeutet eine einstündige Fahrt bei Tempo 80 – vorausgesetzt es gibt keinen Stau.